"Сине-гранатовые" не торопятся продавать бразильского защитника.
Эмерсон (справа), фото getty images
25 мая 2020, 21:52
Барселона собирается оставить Эмерсона в Бетисе еще на один год, если не получит солидное предложение, сообщает Mundo Deportivo.
Источник утверждает, что "сине-гранатовые" уже уведомили "бетикос" об этом. Игрок, в свою очередь, доволен таким сценарием.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 24 поединка в футболке "вердибланкос", отличившись тремя голами и пятью ассистами.
Напомним, что ситуацию могут изменить крупные предложения от Интера или Байера.