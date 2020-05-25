Испания

"Сине-гранатовые" не торопятся продавать бразильского защитника.

Барселона собирается оставить Эмерсона в Бетисе еще на один год, если не получит солидное предложение, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что "сине-гранатовые" уже уведомили "бетикос" об этом. Игрок, в свою очередь, доволен таким сценарием.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 24 поединка в футболке "вердибланкос", отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Напомним, что ситуацию могут изменить крупные предложения от Интера или Байера.