"Вердибланкос" хотят подписать малийского игрока.
Амари Траоре, Stade Rennais F.C.
28 мая 2020, 12:26
Защитник Ренна Амари Траоре попал в сферу интересов Бетиса, информирует издание Mundo Deportivo.
Испанский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается приобрести малийского центрбека. Руководство "вердибланкос" готово предложить за футболиста около 8 млн евро.
В подписании 28-летнего игрока также заинтересован ПСЖ.
В текущем сезоне Траоре провел 37 поединков в футболке "красно-черных", отличившись одним голом и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Бетис также проявляет интерес к полузащитнику Гента Джонатану Давиду.