Испания

"Вердибланкос" хотят подписать малийского игрока.

Защитник Ренна Амари Траоре попал в сферу интересов Бетиса, информирует издание Mundo Deportivo.

Испанский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается приобрести малийского центрбека. Руководство "вердибланкос" готово предложить за футболиста около 8 млн евро.

В подписании 28-летнего игрока также заинтересован ПСЖ.

В текущем сезоне Траоре провел 37 поединков в футболке "красно-черных", отличившись одним голом и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Бетис также проявляет интерес к полузащитнику Гента Джонатану Давиду.