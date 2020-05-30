Испания

Каталонский клуб желает сохранить свое молодое дарование.

Барселона не собирается отпускать Анссумане Фати в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Ювентус хотел получить молодого игрока взамен на Миралема Пьянича, за которым каталонцы охотятся в последний месяц.

В текущем сезоне Фати отыграл 16 матчей в Примере: на его счету четыре гола и результативная передача.

Напомним, что Барселона по-прежнему не теряет надежду "сплавить" Артура Мело в Ювентус.