Каталонский клуб желает сохранить свое молодое дарование.
Ансу Фати, getty images
30 мая 2020, 20:16
Барселона не собирается отпускать Анссумане Фати в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
Ювентус хотел получить молодого игрока взамен на Миралема Пьянича, за которым каталонцы охотятся в последний месяц.
В текущем сезоне Фати отыграл 16 матчей в Примере: на его счету четыре гола и результативная передача.
Напомним, что Барселона по-прежнему не теряет надежду "сплавить" Артура Мело в Ювентус.