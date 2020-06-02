Футболист прокомментировал состояние каталонской команды.
Хорди Альба, Getty Images
02 июня 2020, 11:54
Защитник Барселоны Хорди Альба поделился своим мнением о физическом и психологическом состоянии команды после выхода из карантина.
"Вижу, что команда преисполнена духом. Считаю, что ребята вернулись в хорошем физическом состоянии. В психологическом состоянии мы стали также сильнее, чем до того, как уходили на карантин", – приводит слова Альбы издание Marca со ссылкой на канал TVE.
Ранее сообщалось, что Барселона вернется матчем с Мальоркой, который состоится 13 июня.