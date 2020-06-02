Испания

Французский форвард присоединится к Расингу из Мурсии.

Нападающий Матиас Погба в ближайшее время должен стать игроком Расинга из Мурсии, сообщает Cadena Ser.

Форвард уже покинул Лорку и вскоре присоединится к клубу из четвертого испанского дивизиона.

Погба присоединился к Лорке в январе этого года на правах свободного агента из Сьюдад-Реал. В составе команды 29-летний игрок не провел ни одного поединка.

Матиас Погба ранее выступал в таких клубах, как Пескара, Патрик Тисл, Спарта Ротердам и Тур.

Ранее сообщалось, что Ювентус отказался от трансфера полузащитника МЮ Поля Погба.