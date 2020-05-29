Испания

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании норвежца.

Ожидается, что в ближайшее трансферное окно особой популярностью будут пользоваться сделки с полноценным или частичным обменом.

Так, Мартин Эдегор может стать разменной монетой в переходе Поля Погба в Реал, сообщает Mundo Deportivo.

На данный момент норвежец выступает за Сосьедад на правах аренды. Его контракт с мадридским коллективом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Эдегор провел 28 матчей за басков во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, что ранее норвежский полузащитник не горел желанием возвращаться в Реал.