Испания

"Вердибланкос" хотят подписать полузащитника Ньюэллс Олд Бойз.

Полузащитник Ньюэллс Олд Бойз Херонимо Кассиабуэ попал в сферу интересов Бетиса, информирует Estadio Deportivo.

Испанский клуб планирует укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается подписать аргентинского хавбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 3,5 млн евро.

В подписании 22-летнего игрока также заинтересована Дженоа.

В текущем сезоне Кассиабуэ провел 9 поединков в составе Ньюэллс Олд Бойз, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бетис также заинтересован в подписании полузащитника Гента Джонатана Давида.