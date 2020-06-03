"Вердибланкос" хотят подписать полузащитника Ньюэллс Олд Бойз.
Херонимо Кассиабуэ (справа), Getty Images
03 июня 2020, 08:41
Полузащитник Ньюэллс Олд Бойз Херонимо Кассиабуэ попал в сферу интересов Бетиса, информирует Estadio Deportivo.
Испанский клуб планирует укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается подписать аргентинского хавбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 3,5 млн евро.
В подписании 22-летнего игрока также заинтересована Дженоа.
В текущем сезоне Кассиабуэ провел 9 поединков в составе Ньюэллс Олд Бойз, отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Бетис также заинтересован в подписании полузащитника Гента Джонатана Давида.