Испания

Форвард признал вину в неуплате налогов.

Нападающий Атлетико Диего Коста признал свою вину в неуплате налогов и выплатит штраф, сообщает издание Marca.

Коста обвинялся в неуплате налогов после перехода в Челси из Атлетико в 2014 году. Испанскому форварду грозил шестимесячный тюремный срок, но он признал вину и заплатит штраф, который составит около 36 тысяч евро. Кроме того, футболист будет вынужден также заплатить сумму в 1,1 млн, которую он тогда скрыл.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 19 поединков в футболке "матрасников" отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Атлетико предложил Наполи Диего Косту в обмен на Аркадиуша Милика.