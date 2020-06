Несколько дней назад полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес в своем Twitter опубликовал неоднозначный пост, написав следующее: "Я хотел сообщить что-то важное для вас. Новый клуб. Я объявлю о нем через три дня".

Многие начали связывать 25-летнего испанца с предстоящим переходом в другую команду, но, как оказалось, этим сообщением Сауль анонсировал создание собственного футбольного клуба, который преимущественно будет ориентироваться на воспитании молодых игроков разных возрастных категорий.

THERE IS A NEW TEAM IN THE CITY @clubcostacity



🔗 https://t.co/5DnWj0KRYQ pic.twitter.com/qk980lCi0R