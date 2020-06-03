Испания

Слухи об уходе испанского хавбека из Атлетико не подтвердились.

Несколько дней назад полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес в своем Twitter опубликовал неоднозначный пост, написав следующее: "Я хотел сообщить что-то важное для вас. Новый клуб. Я объявлю о нем через три дня".

Многие начали связывать 25-летнего испанца с предстоящим переходом в другую команду, но, как оказалось, этим сообщением Сауль анонсировал создание собственного футбольного клуба, который преимущественно будет ориентироваться на воспитании молодых игроков разных возрастных категорий.

Новая команда хавбека "матрасников" получила название Клуб Коста Сити и будет базироваться в городе Эльче, в котором и родился сам Сауль.

В ближайшее время команда планирует привлечь в свою систему примерно 500 футболистов. Партнером испанца в создании Клуб Коста Сити стал всемирно известный спортивный бренд Nike.