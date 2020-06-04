"Матрасники" готовятся к расставанию с ганским полузащитником.
Томас Партей, getty images
04 июня 2020, 23:29
Атлетико обратил внимание на полузащитника Мальорки Идриссу Баба, сообщает ghanasoccernet.com.
"Матрасники" видят в 24-летнем игроке замену Томсу Партею. Селекционная служба Атлетико оценивает его навыки очень высоко.
Идрисса Баба в этом сезоне провел 27 поединков, но результативными действиями не отметился.
Напомним, что другим вариантом для замены Томасу Партею остается Аллан из Наполи.