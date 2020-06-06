Испания

"Летучие мыши" недовольны выступлениями нидерландского вратаря.

Валенсия планирует расстаться с голкипером Яспером Силлессеном в летнее трансферное окно, сообщает издание AS.

Руководство "летучих мышей" недовольно выступлениями нидерландского вратаря в полной мере. Голкипер также получает высокую зарплату, а испанский клуб хочет сократить расходы.

Силлессен перешел в Валенсию прошлым летом из Барселоны, когда в обратном направлении отправился Нето. В текущем сезоне 31-летний страж ворот провел 22 поединка в составе команды, пропустив 30 голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ферран Торрес отказался от переговоров по новому контракту с Валенсией.