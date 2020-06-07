Испания

"Летучие мыши" хотят подписать центрального хавбека.

Полузащитник Эспаньола Серхи Дардер попал в сферу интересов Валенсии, информирует издание Marca.

Каталонский клуб может покинуть Примеру по окончании сезона, и Валенсия хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать Дардера. Стоимость центрального полузащитника оценивается в сумму около 10 млн евро.

Действующий контракт хавбека с Эспаньолом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 34 поединка в футболке "бело-синих", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия также проявляет интерес к полузащитнику Милана Лукасу Пакета.