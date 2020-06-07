Каталонский клуб хочет заполучить защитника Ман Сити.
Анхелиньо, Getty Images
07 июня 2020, 10:28
Защитник Манчестер Сити Анхелиньо попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.
Каталонцы намерены укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить испанского фулбека. "Сине-гранатовые" рассматривают 23-летнего игрока в качестве замены Хуниору Фирпо, который близок к уходу из клуба.
Также в сфере интересов Барселоны находится защитник Уотфорда Первис Эступиньян.
Анхелиньо присоединился к Лейпцигу в январе на правах аренды, но немецкий клуб не планирует выкупать его контракт. В футболке "быков" защитник провел 12 поединков, отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона также хочет вернуть защитника Ман Сити Эрика Гарсию.