Испания

Каталонский клуб хочет заполучить защитника Ман Сити.

Защитник Манчестер Сити Анхелиньо попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы намерены укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить испанского фулбека. "Сине-гранатовые" рассматривают 23-летнего игрока в качестве замены Хуниору Фирпо, который близок к уходу из клуба.

Также в сфере интересов Барселоны находится защитник Уотфорда Первис Эступиньян.

Анхелиньо присоединился к Лейпцигу в январе на правах аренды, но немецкий клуб не планирует выкупать его контракт. В футболке "быков" защитник провел 12 поединков, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона также хочет вернуть защитника Ман Сити Эрика Гарсию.