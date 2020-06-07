Испания

Футболисты находятся в лазарете "летучих мышей".

Нападающие Валенсии Ферран Торрес и Макси Гомес рискуют пропустить поединок против Леванте после возобновления Примеры, сообщает издание AS.

Футболисты испытывают проблемы со здоровьем и не принимали участия в последних тренировках команды. По информации источника, Торрес должен успеть вернуться ко встрече с Леванте, а вот участие Гомеса остается под большим вопросом.

Матч Валенсия – Леванте в 28-м туре Примеры состоится в пятницу, 12 июня.

Ранее сообщалось, что Ферран Торрес отказался обсуждать новый контракт с Валенсией.