Испания

Нападающий Реала Лука Йович пригласил друзей на барбекю.

Лука Йович в очередной раз проигнорировал правила карантина — сообщает Globo.

Сербский нападающий Реала, залечивающий травму ноги, пригласил к себе в гости друзей на барбекю, и при этом похвастался этим событием, выложив видео и фото в социальные сети.

😱 Luka Jovic de barbacoa con los amigos



🙄 ¿Se puede hacer según el protocolo de LaLiga?



🎥 IG: lukajovic pic.twitter.com/5wt2fu8ocL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2020

При этом Ла Лига получила от правительства Испании возобновить первенство на следующей неделе лишь при условии, что клубы, их сотрудники и игроки будут строго следовать утвержденному протоколу безопасности.

Ранее четыре игрока Севильи отличились подобным образом, и им пришлось приносить извинения.

Йович уже не в первый раз нарушает условия карантина, причем в Сербии он рискует попасть за это на три года за решетку.

Ранее сообщалось, что Лука согласился отправиться в Милан.