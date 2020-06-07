Нападающий Реала Лука Йович пригласил друзей на барбекю.
Лука Йович, фото ФК Реал
07 июня 2020, 19:41
Лука Йович в очередной раз проигнорировал правила карантина — сообщает Globo.
Сербский нападающий Реала, залечивающий травму ноги, пригласил к себе в гости друзей на барбекю, и при этом похвастался этим событием, выложив видео и фото в социальные сети.
При этом Ла Лига получила от правительства Испании возобновить первенство на следующей неделе лишь при условии, что клубы, их сотрудники и игроки будут строго следовать утвержденному протоколу безопасности.
Ранее четыре игрока Севильи отличились подобным образом, и им пришлось приносить извинения.
Йович уже не в первый раз нарушает условия карантина, причем в Сербии он рискует попасть за это на три года за решетку.
Ранее сообщалось, что Лука согласился отправиться в Милан.