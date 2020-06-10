Испания

Наставник каталонцев рассказал о кадровой ситуации в команде.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился информацией о состоянии Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые испытывали проблемы со здоровьем.

"Я не сомневаюсь в том, что Месси сможет сыграть против Мальорки. Он не тренировался из мер предосторожности.

Насчет Суареса нужно смотреть. Я уверен, что он сможет выйти в старте. Но будет опрометчиво выпускать его на весь матч. Он хорошо тренируется, но мы хотим избежать риска", – приводит слова Сетьена издание Marca со ссылкой на Catalunya Radio.

Матч Мальорка – Барселона в 28-м туре Примеры состоится в субботу, 13 июня.

Ранее Сетьен заявлял, что Барселоне нужна еще неделя, чтобы набрать оптимальную форму.