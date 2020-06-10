Испания

"Летучие мыши" хотят подписать игрока Монтеррея.

Защитник Монтеррея Сесар Монтес попал в сферу интересов Валенсии, информирует издание Marca.

Испанский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и хочет подписать мексиканского центрбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 8-10 миллионов евро.

В этом сезоне Монтес провел 34 поединка в составе Монтеррея, отличившись двумя голами. В активе 23-летнего игрока также имеется 10 матчей в составе сборной Мексики.

Ранее сообщалось, что Валенсия также заинтересована в подписании полузащитника Эспаньола Серхи Дардера.