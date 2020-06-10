"Летучие мыши" хотят подписать игрока Монтеррея.
Сесар Монтес, Getty Images
10 июня 2020, 11:37
Защитник Монтеррея Сесар Монтес попал в сферу интересов Валенсии, информирует издание Marca.
Испанский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и хочет подписать мексиканского центрбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 8-10 миллионов евро.
В этом сезоне Монтес провел 34 поединка в составе Монтеррея, отличившись двумя голами. В активе 23-летнего игрока также имеется 10 матчей в составе сборной Мексики.
Ранее сообщалось, что Валенсия также заинтересована в подписании полузащитника Эспаньола Серхи Дардера.