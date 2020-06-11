Испания

"Летучие мыши" хотят подписать форварда Лиона.

Нападающий Лиона Бертран Траоре попал в сферу интересов Валенсии, сообщает издание L’Equipe.

"Летучие мыши" намерены укрепить линию нападения в летнее межсезонье и попытаются подписать африканского форварда. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 35 млн евро.

В приобретении 24-летнего игрока также заинтересованы Бетис и Севилья.

В текущем сезоне Траоре провел 34 поединка в футболке "ткачей", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия также заинтересована в подписании полузащитника Челси Педро.