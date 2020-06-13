Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от рестарта чемпионата Испании.

Зинедин Зидан рассказал о готовности Реала к матчу 28-го тура первенства Ла Лиги против Эйбара.

"У нас нет никаких нареканий на календарь, каким бы сложным он ни был, – цитирует тренера Реала Marca. – Реал привык играть раз в три дня, так что это не проблема".

"В связи с особыми обстоятельствами, в которых проходит нынешний чемпионат, приходится сталкиваться с некоторыми необычными моментами, но ситуация одинакова для всех. Решили делать пять замен — будем делать пять. Скажут семь — используем семь. Могу сказать, что мы настолько довольны, что можем, наконец, играть, что с радостью адаптируемся к любым условиям".

"Сейчас у меня в распоряжении 24-25 игроков в отличной форме, в том числе Азар и Асенсио, на которых я рассчитываю. Осталось выбрать среди них 23 человека для заявки на матч".

"Не станет проблемой и то, что мы будем играть на Альфредо Ди Стефано. Это такой же наш стадион, как и Сантьяго Бернабеу, он нам отлично знаком, Так что и это, и отсутствие зрителей, нам не помешают".

Матч Реал — Эйбар состоится в воскресенье, 14 июня (начало в 20:30 по киевскому времени), на стадионе имени Альфредо Ди Стефано, входящего в спортивно-тренировочный комплекс Реала, поскольку главная арена "сливочных", Сантьяго Бернабеу, закрыта на реконструкцию.

После 27-ми туров Реал занимает второе место в Примере, отставая на два очка от Барселоны, которая свой матч против Мальорки проведет в субботу, 13 июня (23:00).