Испания

Украинский голкипер здорово вытянулся и парировал удар из нижнего угла.

Реал Овьедо с Андреем Луниным в стартовом составе принимал на своем поле Понферрадину в поединке 32-го тура Сегунды (0:0).

В одном из моментов украинский голкипер неудачно выбил мяч ударом от ворот, но затем сам исправил свою оплошность, достав мяч из нижнего угла в эффектном прыжке.

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Напомним, что ранее испанские СМИ сравнили Андрея Лунина с Марк-Андре Тер Штегеном.