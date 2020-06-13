Украинский голкипер здорово вытянулся и парировал удар из нижнего угла.
Андрей Лунин, фото Овьедо
13 июня 2020, 15:27
Реал Овьедо с Андреем Луниным в стартовом составе принимал на своем поле Понферрадину в поединке 32-го тура Сегунды (0:0).
В одном из моментов украинский голкипер неудачно выбил мяч ударом от ворот, но затем сам исправил свою оплошность, достав мяч из нижнего угла в эффектном прыжке.
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Напомним, что ранее испанские СМИ сравнили Андрея Лунина с Марк-Андре Тер Штегеном.