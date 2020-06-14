Испания

Наставник каталонцев прокомментировал успех команды.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим мнением о победе над Мальоркой (4:0) после возобновления сезона в Примере.

"Мы играли хорошо в большинстве отрезков игры. Я доволен", – рассказал Сетьен в комментарии El Chiringuito.

"В этот вечер мы играли не на полную мощность, но это был хороший старт в оставшейся части сезона. Мы проходим через период неопределенности, но победа в этом матче была для нас очень важной".

На данный момент Барселона лидирует в турнирной таблице, опережая Реал Мадрид на пять пунктов.