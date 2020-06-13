Испания

Главный тренер каталонцев ценит бразильского полузащитника.

Кике Сетьен не захотел обсуждать уход Артура Мело, которого связывали с Ювентусом и Интером. Бразилец нужен ему в ближайших играх.

"Я говорил с Артуром, но не слишком много. В нынешних условиях мне понадобятся все мои игроки, так как будет много матчей.

Я не участвую в спекуляциях. У него была травма во время карантина, но он в хорошей форме и является важным игроком команды", — приводит слова Сетьена Marca.

Отметим, что Артур Мело, как и Суарес с Умтити, попали в заявку на поединок против Мальорки.