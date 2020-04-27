Испания

Датчанин не намерен уходить из каталонского клуба.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт не обращает внимания на слухи, связывающие его с уходом из каталонского клуба спустя всего полгода после переезда на Камп Ноу. Датский форвард надеется, что у него еще будет возможность проявить себя в стане "сине-гранатовых".

"Я хочу стать ключевым форвардом Барселоны. Когда ты выступаешь за такой клуб, у тебя появляются возможности проявить себя. Нет никаких сомнений в том, что я вижу, как в будущем забиваю много голов с становлюсь одним из лучших бомбардиров Примеры. Именно для этого я здесь нахожусь".

"Сейчас пауза в чемпионате, которая играет мне только на пользу. Я знаю, что нет никого, кто тренируется и работает так, как я. Когда я вернусь, я буду готов на физическом и ментальном уровне", — приводит слова Брайтвейта AS.

Напомним, ранее Мартин Брайтвейт заявил, что собирается остаться в Барселоне минимум на четыре года.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.