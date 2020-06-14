Испания

Голландский полузащитник вынужденно покинул поле.

Френки де Йонг вышел в стартовом составе на игру против Мальорки, которая завершилась победой Барселоны.

На 86-й минуте полузащитник был заменен на Хуниора Фирпо. Как сообщает Marca, голландец попросил заменить его из-за повреждения.

Степень серьезности травмы пока что неизвестна. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 37 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мальорка — Барселона.