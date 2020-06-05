Испания

Данная сумма будет распределена между Аяксом, Виллемом II и Валвейком.

Полузащитник Френки де Йонг перешел из Аякса в Барселону прошлым летом за 75 миллионов евро, а еще 11 миллионов "сине-гранатовые" обязывались выплатить в качестве бонусов.

Как сообщает Mundo Deportivo, уже часть дополнительной суммы, а именно 2,3 миллиона евро, "сине-гранатовые" перевели на банковский счет Аякса.

Интересно, что часть бонусов, прописанную в соглашении между Барселоной и Аяксом, будет распределена между Виллемом II и Валвейком, которые приняли непосредственное участие в воспитании де Йонга.

В первом сезоне за "сине-гранатовых" нидерландский хавбек провел 37 поединков во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус предложил Барселоне обменять Миралема Пьянича на Френки де Йонга.