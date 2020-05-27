Италия

Обмен полузащитниками между Ювентусом и Барселоной все-таки может состояться.

После того, как Артур Мело категорически отказался переходить в Ювентус, "старая синьора" предложила Барселоне еще один вариант получения Миралема Пьянича — сообщает Calciomercato.it.

Ювентус готов отправить в Барселону Миралема Пьянича в обмен на Френки де Йонга, который никак не может прижиться в составе "блауграна".

Впрочем, сам де Йонг не сомневается, что еще раскроется в Барселоне.

Интересно, что бывший тренер каталонцев Луи ван Гаал после того, как Барселона купила де Йонга, а Ювентус — Матейса де Лигта, заявил, что лучше бы Френки отправился в Турин, а Матейс — в Барсу, поскольку у "блауграна" полузащитников и так пруд пруди, а хороших защитников нет.

23-летний полузащитник национальной сборной Нидерландов (15 матчей, 1 гол) выступал за Виллем II (3 матча во всех турнирах, 0 голов), Аякс (89, 5) и Барселону (37, 2).