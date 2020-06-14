Испания

В 28-м туре чемпионата Испании Атлетико в 13-й раз сыграл вничью.

Ничья в матче против Атлетика стала Для Атлетико повторением клубного рекорда — сообщает ОРТА.

За свою историю "кольчонерос" еще еще ни разу не расписывали мировую более, чем в 13-ти матчах чемпионата в одном сезоне.

Учитывая, что до финиша первенства Ла Лиги остается еще 10 туров, то с великой долей вероятности "рохибланкос" установят новый рекорд.

После 28-ми туров Атлетико занимает шестое место и на 15 очков отстает от лидирующей Барселоны.