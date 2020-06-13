Испания

Тренер Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями от возобновления чемпионата Испании.

Диего Симеоне считает, что Атлетико хорошо подготовился к рестарту Ла Лиги, хотя еще никогда не сталкивался с таким форматом соревнований.

"Не открою секрет, если скажу, что любая команда питается энергией, которую ей передает "12-й игрок", – сказал тренер Атлетико на предматчевой пресс-конференции накануне поединка 28-го тура чемпионата Испании против Атлетика. – Мы тоже очень зависим от фактора переполненных трибун, но и отсутствие болельщиков тоже может стать мотивацией, ведь все будут стараться порадовать поклонников после столь долгого перерыва".

"Для нас все будет в новинку: отсутствие болельщиков, скоротечный турнир из 11-ти матчей, пять замен... Но мы провели очень плодотворную подготовку с учетом всех новых факторов. Конечно, я волнуюсь, но уверен, что Атлетико готов и не подведет болельщиков".

После 27-го тура Атлетико занимает шестое место в Примере, отставая от лидирующей Барселоны на 13очков.

Матч Атлетик — Атлетико состоится в воскресенье, 14 июня. Начало в 15:00 по киевскому времени.