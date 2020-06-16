Испания

Вингер может продолжить карьеру в клубе из Примеры.

Полузащитник Челси Педро вряд ли присоединится к Роме в летнее трансферное окно и может стать игроком Валенсии, сообщает издание Sport.

Руководство Ромы решило пока не совершать никаких подписаний из-за неопределенной ситуации. "Летучие мыши" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать опытного вингера, который получит статус свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси не может договориться о краткосрочных контрактах с Педро и Виллианом.