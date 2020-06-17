Испания

Хавбек не поможет Сосьедаду в оставшихся матчах.

Полузащитник Асьер Ильярраменди пропустит оставшуюся часть этого сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.

Капитан "королевских" получил повреждение бедра на тренировке и не поможет команде в оставшихся матчах.

Ильярраменди получил серьезную травму в августе прошлого года и вернулся к тренировкам после выхода из карантина. Однако на недавнем занятии 30-летний игрок получил очередное повреждение и пропустит несколько недель.

В текущем сезоне Ильярраменди провел 3 поединка в футболке "бело-синих".

Ранее сообщалось, что защитник Робин Ле Норманд продлил контракт с Сосьедадом.