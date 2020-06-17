Хавбек не поможет Сосьедаду в оставшихся матчах.
Асьер Ильярраменди, Getty Images
17 июня 2020, 20:46
Полузащитник Асьер Ильярраменди пропустит оставшуюся часть этого сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.
Капитан "королевских" получил повреждение бедра на тренировке и не поможет команде в оставшихся матчах.
Ильярраменди получил серьезную травму в августе прошлого года и вернулся к тренировкам после выхода из карантина. Однако на недавнем занятии 30-летний игрок получил очередное повреждение и пропустит несколько недель.
В текущем сезоне Ильярраменди провел 3 поединка в футболке "бело-синих".
Ранее сообщалось, что защитник Робин Ле Норманд продлил контракт с Сосьедадом.