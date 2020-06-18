Испания

Наставник "сливочных" прокомментировал ситуацию с валлийцем.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал о своих отношениях с нападающим Гаретом Бэйлом после слухов о новом конфликте между ними.

"У нас с Бэйлом нормальные отношения, как и всегда. Он рад, что снова играет. Он испытывал некий дискомфорт в спине, возможно, он не готов на сто процентов.

Мы все хорошо тренируемся и думаем о следующей игре. Мы все на этом сосредоточены", – рассказал Зидан в комментарии Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Бэйл провел 19 поединков в футболке "сливочных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бэйл сыграл 250-й матч в составе Реала.