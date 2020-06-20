Испания

Центрбек прокомментировал неудачу команды во встрече с Севильей.

Защитник Барселоны Жерар Пике поделился своим мнением о ничьей с Севильей (0:0) в 30-м туре Примеры.

"Результат оставляет нас в ситуации, где уже не все зависит от нас. Думаю, теперь нам будет сложно выиграть титул.

Мы сделаем все возможное, но Реал Мадрид, наверное, тоже потеряет очки. Но если смотреть на оставшиеся матчи, сложно представить, что они потеряют много очков", – приводит слова Пике издание Marca.

На данный момент Барселона лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая на три очка Реал Мадрид, который имеет матч в запасе.