Испания

Зинедин Зидан сможет рассчитывать на игроков, которые восстановились после повреждений.

Реал готовится к матчу 31-го тура чемпионата Испании против Мальорки с Серхио Рамосом, Эденом Азаром и Иско в общей группе, сообщает Marca.

Защитник мадридцев получил повреждение в игре против Реала Сосьедад и должен был пропустить одну встречу.

Азар ранее тренировался по индивидуальной программе, но вновь готов играть. Что касается Иско, то испанец восстановился после мышечного повреждения.

Напомним, поединок Реал — Мальорка состоится 24 июня в 23:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.