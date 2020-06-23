Испания

"Сливочные" обеспокоены, что Барселоне предоставили больше отдыха, чем им.

Мадридский Реал возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании благодаря победе над Сосьедадом и осечке Барселоны, которая в рамках 30-го тура сыграла в нулевую ничью с Севильей. Несмотря на это, "сливочные" столкнулись с очередной проблемой, когда узнали расписание 33-го и 34-го тура испанской Ла Лиги.

Как сообщает AS, в Реале недовольны тем, что Барселона встретится с Атлетико 30 июня в 23:00, тогда как они сойдутся в противостоянии с Хетафе 2 июля в 23:00. Следующий же матч мадридского клуба против Атлетика состоится 5 июля в 15:00, а у "сине-гранатовых" - 5 июля в 23:00 против Вильярреала.

Таким образом, подопечные Зинедина Зидана получат меньше времени на отдых, чем их главный конкурент в борьбе за золотые медали испанского первенства. У Реала будет 62 часа на восстановление между поединками, а у Барселоны - 118 часов.