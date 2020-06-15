Врачи определили у Фернандо Муслеры перелом голени и малой берцовой кости.
Фото ФК Ризеспор
15 июня 2020, 23:21
Во вторник, 16 июня, вратарю Галатасарая Фернандо Муслере предстоит операция — сообщает AS.
Уругваец сломал ногу в начале матча против Ризеспора в чемпионате Турции после столкновения с Миланом Шкодой.
Муслера оказался не единственной потерей Галатасарая в проигранном матче. Также серьезную травму (надрыв передней крестообразной связки правого колена) получил Флорин Андоне.
Оба футболиста в нынешнем сезоне Галатасараю уже не помогут.