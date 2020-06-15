Турция

Врачи определили у Фернандо Муслеры перелом голени и малой берцовой кости.

Во вторник, 16 июня, вратарю Галатасарая Фернандо Муслере предстоит операция — сообщает AS.

Уругваец сломал ногу в начале матча против Ризеспора в чемпионате Турции после столкновения с Миланом Шкодой.

Муслера оказался не единственной потерей Галатасарая в проигранном матче. Также серьезную травму (надрыв передней крестообразной связки правого колена) получил Флорин Андоне.

Оба футболиста в нынешнем сезоне Галатасараю уже не помогут.