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Игроки Реала, фото getty images
25 июня 2020, 15:04
Реал принимал Мальорку в рамках поединка 31-го тура чемпионата Испании и добыл победу с комфортным счетом.
Три очка команде Зинедина Зидана принесли точные удары Серхио Рамоса и Винисиуса Жуниора.
Обзор матча:
Реал - Мальорка 2:0
Голы: Винисиус, 19, Рамос, 56
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Асенсио, 71), Вальверде — Азар (Кроос, 62) — Бэйл (Иско, 71), Бензема (М. Диас, 83), Винисиус (Б. Диас, 83)
Мальорка: Рейна — Вальент (Гамес, 61), Раильо, Седлар — Посо, Баба (Ромеро, 83), Фебас (Севилья, 61), Лаго (Салибур, 70) — Д. Родригес, Кубо — Будимир (Кучо, 61)
Предупреждения: Рамос, Модрич, Менди, Кроос — Будимир