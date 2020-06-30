Вингер стал игроком "синих" на постоянной основе.
Марк Кукурелья, Getty Images
30 июня 2020, 14:36
Полузащитник Марк Кукурелья стал игроком Хетафе на постоянной основе, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Хетафе выкупил права на левого вингера у Барселоны. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а также каталонский клуб может получить 10% от последующей продажи футболиста.
Кукурелья присоединился к Хетафе на правах аренды летом 2019-го. В этом сезоне 21-летний игрок провел 39 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Хетафе отказался продлевать контракт с экс-защитником Динамо Виторину Антунешем.