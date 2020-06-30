Испания

Вингер стал игроком "синих" на постоянной основе.

Полузащитник Марк Кукурелья стал игроком Хетафе на постоянной основе, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Хетафе выкупил права на левого вингера у Барселоны. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а также каталонский клуб может получить 10% от последующей продажи футболиста.

Кукурелья присоединился к Хетафе на правах аренды летом 2019-го. В этом сезоне 21-летний игрок провел 39 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Хетафе отказался продлевать контракт с экс-защитником Динамо Виторину Антунешем.