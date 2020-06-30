Испания

Аргентинский защитник закончил свои выступления за "летучих мышей".

Контракт Эсекьеля Гарая с Валенсией подошел к концу и он покинул клуб в статусе свободного агента.

Аргентинский защитники попрощался с "летучими мышами" в своем Instagram-аккаунте.

"Вечно благодарен... Спасибо большой семье, я никогда не смогу забыть то, чем жил и наслаждался", — написал Гарай.

Аргентинец провел 114 матчей в футболке Валенсии, забив пять голов и получив 23 желтых карточки.

Отметим, что в подписании Гарая заинтересована Бенфика, за которую он уже ранее выступал.