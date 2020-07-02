Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Ла Лиги.

В 32-м туре чемпионата Испании Валенсия на Месталье уступила Атлетику из Бильбао – 0:2. Оба гола во встрече на счету форварда гостей Рауля Гарсии.

Для Валенсии это был первый матч после увольнения главного тренера Альберта Селадеса. Сейчас его функции на временной основе исполняет Ворро.

Валенсия – Атлетик 0:2

Голы: Рауль Гарсия, 13, 47.

Валенсия: Силессен – Флоренци (Васс, 84), Габриэль, Диахаби, Хауме Коста – Торрес (Черышев, 62), Парехо (Ману Вальехо, 84), Кондогбия, Гедеш (Солер, 62) – Гомес (Гамейро, 74), Родриго.

Атлетик: Симон – Капа, Йерай, Иньиго, Юри – Дани Гарсия, Унаи Лопес (Вильялибре, 66) – Вильямс (Весга, 66), Муниаин (Де Маркос, 82), Кордоба – Рауль Гарсия (Санкет, 82).

Предупрежден: Диахаби.