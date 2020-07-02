Французский вингер может успеть разве что к финалу Лиги чемпионов.
Усман Дембеле, getty images
02 июля 2020, 20:40
Усман Дембеле не вернется в общую группу Барселоны согласно изначальным датам, сообщает As.
Французский вингер не вкладывается в сроке на две-три недели, а потому не будет готов к старту Лиги чемпионов.
Ожидается, что тренерский штаб Барселоны сможет рассчитывать на Дембеле лишь к финалу Лиги чемпионов, однако непонятно в какой форме будет игрок.
Напомним, что ранее игрок выразил желание подписать контракт с Ювентусом.