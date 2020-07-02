Испания

Французский вингер может успеть разве что к финалу Лиги чемпионов.

Усман Дембеле не вернется в общую группу Барселоны согласно изначальным датам, сообщает As.

Французский вингер не вкладывается в сроке на две-три недели, а потому не будет готов к старту Лиги чемпионов.

Ожидается, что тренерский штаб Барселоны сможет рассчитывать на Дембеле лишь к финалу Лиги чемпионов, однако непонятно в какой форме будет игрок.

Напомним, что ранее игрок выразил желание подписать контракт с Ювентусом.