Испания

Ким Лим ответила на критику фанатов в сторону ее семьи.

Из-за неудачных результатов Валенсия занимает десятое место турнирной таблицы Ла Лиги, что с негодованием встречается болельщиками клуба.

Ким Лим, дочь владельца "летучих мышей", дала отпор критике в социальной сети.

"Некоторые фанаты Валенсии ругаются и ругают мою семью и меня. Разве они не понимают? Клуб наш, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может ничего сказать", — написала Ким Лим в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что руководство Валенсии уволило тренера Альберта Селадеса.