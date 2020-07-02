Ким Лим ответила на критику фанатов в сторону ее семьи.
Ким Лим, фото www.instagram.com/p/B2yvJfVFVYc/
02 июля 2020, 22:28
Из-за неудачных результатов Валенсия занимает десятое место турнирной таблицы Ла Лиги, что с негодованием встречается болельщиками клуба.
Ким Лим, дочь владельца "летучих мышей", дала отпор критике в социальной сети.
"Некоторые фанаты Валенсии ругаются и ругают мою семью и меня. Разве они не понимают? Клуб наш, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может ничего сказать", — написала Ким Лим в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, что руководство Валенсии уволило тренера Альберта Селадеса.