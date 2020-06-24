Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания об аргентинском гении футбола.

Сегодня Лионелю Месси исполняется 33 года. Кажется, он и его рекорды до такой степени на виду, что не знать о нем все просто невозможно. Но посмотрим, сможете ли вы верно ответить на все 10 вопросов нашей новой онлайн-викторины.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих футболистах.

Горка Элустондо