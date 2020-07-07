Французский тренер — приоритетный вариант для "летучих мышей".
Лоран Блан, фото getty images
07 июля 2020, 01:25
Валенсия планирует назначить на пост главного тренера Лорана Блана, сообщает L`Equipe.
Руководство "летучих мышей" приняло решение расстаться с Альбертом Селадесом после серии неудачных результатов.
На данный момент Валенсия идет на десятом месте турнирной таблицы, набрав 47 баллов после 34 поединков.
Напомним, что на пост главного тренера "летучих мышей" также претендует Эрнесто Вальверде.