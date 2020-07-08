Испания

Тренер включил пункт о каталонцах в новом соглашении с клубом.

Главный тренер Хави Эрнандес по-прежнему может возглавить Барселону в ближайшее время, несмотря на подписание нового контракта с Аль-Саддом.

На этой неделе Хави подписал новое соглашение с Аль-Саддом до конца сезона-2020/21. Однако, как сообщает издание Marca, наставник включил в договор пункт о том, что он может покинуть катарский клуб, если получит предложение от Барселоны.

Барселона готова отправить в отставку Кике Сетьена по окончании сезона и рассматривает 40-летнего специалиста как один из приоритетных вариантов на его место.

Ранее сообщалось, что Хави принял предожение возглавить Барселону в конце сезона.