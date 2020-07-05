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Тренер Аль-Садда Хави решил пока не возвращаться в Европу.

Хави и Аль-Садд решили продолжить сотрудничество еще на один год — сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение подписано до окончания сезона-2020/2021, в течение которого легенда Барселоны продолжит руководить первой командой.

В своем дебютном тренерском сезоне-2019/20 Хави вместе с Аль-Саддом выиграл Кубок и Суперкубок Катара, однако в чемпионате занял лишь третье место, уступив Аль-Духаилу 10 очков.

Ранее появилась информация, что Хави может возглавить Барселону по окончании нынешнего сезона.