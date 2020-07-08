"Летучие мыши" заинтересованы в приглашении своего бывшего хавбека.
Рубен Бараха, Getty Images
08 июля 2020, 21:40
Валенсия рассматривает возможность приглашения легенды клуба Рубена Барахи на должность главного тренера.
"Летучие мыши" находятся в поисках нового тренера после отставки Альберта Селадеса. Как сообщает издание Marca, руководство клуба готово назначить на освободившуюся должность своего бывшего игрока, который на данный момент возглавляет Тенерифе.
Бараха выступал в составе Валенсии в 2000-2010 годах и провел в составе команды 364 поединка, выиграв два чемпионских титула, Кубок Испании и Кубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что Лоран Блан является фаворитом на должность главного тренера Валенсии.