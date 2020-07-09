Испания

Украинский голкипер не смог показать себя во всей красе.

Андрей Лунин получил от портала SofaScore оценку 6,6 за игру в поединке 39-го тура Сегунды против Лас-Пальмаса.

Показатель украинского голкипера — один из худших в составе Овьедо. Меньше оценка только у полузащитника Эдгара Барсенаса.

Овьедо благодаря трем набранным баллам поднялся на семнадцатую строчку турнирной таблицы.

Напомним, что Лунин стал одним из лучших игроков своей команды в матче против Кадиса по версии Sofascore.