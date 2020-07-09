Испания

Мадридский клуб разочаровался в сербском форварде.

Реал Мадрид может продать нападающего Луку Йовича в летнее межсезонье, сообщает издание Marca.

Руководство мадридского клуба недовольно поведением и выступлениями сербского форварда и готово рассмотреть предложения по нему. Изначально "сливочные" хотели отдать 22-летнего игрока в аренду, но теперь планируют отпустить его на постоянной основе.

Последней каплей для руководства Реала стало общение Йовича с другом, который заразился коронавирусом, и его вынужденная самоизоляция.

В услугах нападающего заинтересованы Милан и Арсенал.

В текущем сезоне Йович провел 25 поединков в футболке Реала, отличившись двумя голами и двумя ассистами.