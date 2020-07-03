Испания

Капитан "сливочных" достиг солидной отметки.

Серхио Рамос вышел в стартовом составе Реала в поединке 34-го тура чемпионата Испании и принес своей команде победу.

Тот матч стал для испанского защитника 450 в футболке "королевского клуба", сообщает официальный сайт мадридцев.

Рамос стал пятым игроком в истории Реала, который достиг подобной отметки после Рауля (550), Санчиса (523), Касильяса (510), Сантильяны (461).

Отметим, что Серхио Рамос — самый результативный защитник в истории чемпионата Испании.