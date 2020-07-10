Испания

Украинский нападающий не мог отличиться взятием ворот 23 игры кряду.

Роман Зозуля вышел в стартовом составе Альбасете в поединке 39-го тура Сегунды против хиихонского Спортинга.

Украинский нападающий сравнял счет в поединке на 69-й минуте, чем принес своей команде ничейный результат.

Зозуля не мог отметиться голом 23 поединка в футболке Альбасете кряду. В этом сезоне на его счету три гола и два ассиста.

Напомним, что ранее украинец результативной передачей помог Альбасете сыграть вничью с Алькорконом.